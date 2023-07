Chiara Helg conquista la fascia di Miss Marina di Salivoli 2023

Chiara Helg (foto) di Poggibonsi è la nuova Miss Marina di Salivoli 2023. Vittoria al fotofinish per la 21enne che prevale sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma per domenica 6 agosto. La prima classificata ha ricevuta la fascia di Miss Marina di Salivoli da Alberto Poletti comandante della capitaneria di Piombino ed e’ stata incoronata da Nicole Ninci Miss Toscana 2022 ospite della serata, inoltre ha ricevuto dalla signora Rosi Roberta della gioielleria Rosi Gioielli di Piombino il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. L’organizzazione della serata e’ stata curata dall’agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Alessio Stefanelli, Alessio Bocci e di Andrea Fantacci per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.