Chiara Ferragni a Siena: dietro la sua borsa può vincere anche la città

"Lo scorso fine settimana a Siena ho indossato la nuova borsa del brand.... Indossala con un look da giorno per una dichiarazione di stile". Scrive così Chiara Ferragni sotto il suo ultimo post Instagram: nelle foto, dietro la suddetta borsa, campeggia Siena, illuminata dai raggi del tramonto. Una pubblicità gratuita straordinaria per la città, le foto da sabato sono sulla home page di centinaia di migliaia di utenti in tutto mondo. Immagini che risalgono all’ultimo soggiorno toscano di Chiara Ferragni, che con il marito Fedez ha festeggiato il quinto anniversario di nozze nel Castello di Montepò della famiglia Biondi Santi nelle colline di Scansano. Insieme ai festeggiamenti non potevano mancare i post e le pubblicità sull’account di Chiara Ferragni, che condivide con i suoi follower tutti i suoi spostamenti, oltre che pranzi, cene e outfit scelti. Un account che vanta oltre 29 milioni di seguaci sparsi in tutto il mondo, per la maggior parte giovani e giovanissimi, soprattutto ragazze. Che nella giovane imprenditrice da record vedono un modello non solo di stile, ma anche di vita. Dunque la Torre del Mangia, Palazzo Pubblico, il Duomo, Piazza del Campo e i panorami senesi che campeggiano sullo sfondo delle foto di Chiara Ferragni potrebbero anche rappresentare una buona pubblicità per la città. Che da anni ha smesso di guardare a quella fascia di popolazione giovane, che invece per i Ferragnez rappresenta il pubblico principale.

Pubblicità certo, perché la Torre del Mangia è così bella che chiunque, guardando le foto, si soffermerebbe ad apprezzarne il profilo svettante sul cielo quasi crepuscolare, i colori rossastri, e questo anche se non si può ignorare lo scopo principale del post di Chiara: pubblicizzare la borsa. Volente o nolente a guadagnarci è anche Siena, così bella che dopo averla vista in foto è impossibile non aver voglia di andarci.