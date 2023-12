Chianciano, Terme prese d’assalto. E alberghi pieni per l’Immacolata

Si viaggia verso il tutto esaurito per il ponte dell’immacolata con gli alberghi aperti di Chianciano occupati al 91%. I turisti si riversano nelle terme che per le piscine Theia e Terme sensoriali dovrebbero raddoppiare la loro grandezza per rispondere a tutte le richieste. Come sempre Chianciano Terme diventa meta di un weekend benessere in linea con quello che sta succedendo a livello nazionale dove sono attesi movimenti record. Anche i prezzi si spingono verso l’alto e così le tariffe che si pubblicano su Booking fanno volare le cifre. Interessanti i dati pubblicati da Federalberghi che ha svolto una indagine nazionale. Saranno circa 13 milioni e 254 mila gli italiani (tra maggiorenni e minorenni) che si metteranno in viaggio in occasione del ponte dell’Immacolata. Chi resterà in Italia sceglierà in primis le località d’arte (30,2%), la montagna (28,2%) e le località di mare (14%). Seguono poi le località termali (3,8%) e i laghi (3,5%). "Sicuramente la festività che il calendario 2023 ha fatto cadere di venerdì, ha aiutato i nostri concittadini nel progettare un viaggio – ha dichiarato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca a commento dell’indagine realizzata per la federazione da ACS Marketing Solutions – Rispetto allo scorso anno, è stato rilevato un aumento del giro di affari. Ma nello stesso tempo abbiamo constatato dai numeri che la parola d’ordine per gli italiani in viaggio quest’anno sarà "risparmio". "Si tende sostanzialmente a tagliare sulle spese relative all’alloggio, al cibo e ai divertimenti e si pianifica magari una vacanza più breve. Però una cosa sembra chiara: gli italiani stringono la cinghia e non rinunciano a partire". La spesa media, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, si attesterà sui 432 euro a persona (414 euro per chi trascorrerà la vacanza in Italia e 790 per chi andrà all’estero).In merito alla modalità di scelta della vacanza, è sempre più consolidato l’uso dei social media e della rete ed è in aumento il numero delle persone che pianificano il viaggio collegandosi on line direttamente al sito della struttura ricettiva. "E’ un weekend importante che porta a gestire questi ponti come minivacanze - ci dichiara il Presidente dell’associazione albergatori Federalberghi di Chianciano Daniele Barbetti- Per la nostra destinazione funzionano alcuni eventi da traino, in particolare oltre che al benessere ovviamente, i mercatini di Montepulciano, di Arezzo ed anche una attenzione rivolta a Siena".

Anna Duchini