Chianciano scommette sul digitale. Accordo Comune-Federalberghi per nuove strategie di promozione

Federalberghi e amministrazione comunale insieme per supportare un progetto di animazione digitale. La giunta di Andrea Marchetti ha approvato un progetto presentato dall’associazione albergatori sull’attività di comunicazione e informazione sulle attrattive turistiche tramite i canali social e i relativi tools degli associati, che consenta di rendere disponibile informazioni ai potenziali turisti sulla offerta turistica, culturale e ambientale di Chianciano Terme.

Nel progetto si propone una figura di socia media manager esperto, responsabile della gestione dei canali sociali, delle campagne pubblicitarie per gli associati e della creazione di report periodici. Il progetto si muove in linea e coerenza con l’iniziativa portata avanti in maniera congiunta fra amministrazione e albergatori che si era sviluppata nell’anno 2023 e che aveva portato ad un percorso positivo e sinergico che l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere nuovamente.

L’investimento di quest’anno sono 24mila euro, la proposta si pone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: riattivare i turisti sul territorio; ricordare il lustro della località turistica al pubblico target attraverso una nuova scoperta del territorio a 360°; dare valore al territorio: far percepire il valore e l’unicità di servizi e prodotti evidenziandone i benefici e le caratteristiche distintive; stimolare la scoperta: favorire la curiosità raccontando le esperienze disponibili sul territorio; raggiungere e attirare nuovi target; presentare il territorio come una nuova opportunità di vacanza a chi non la conosce; colmare le lacune digitali e far risparmiare tempo; gestire in modo smart la comunicazione del territorio in maniera sincronizzata e portare a un livello base tutte le strutture partecipanti.

Il sito che gli albergatori sosterranno è quello di vivichianciano in grado di raccogliere tutte le informazioni territoriali (punti di interesse), turistiche (database strutture, ristoranti ed esercizi commerciali) e sugli eventi (eventi organizzati dal Comune, dalle associazioni del territorio ecc) e che le informazioni di tale sito debbono essere rilanciate anche sui siti dei singoli associati di Federalberghi Chianciano Terme - Associazione Albergatori di Chianciano Terme. Votazione unanime per questo accordo con Federalberghi Chianciano.