Chianciano, rivoluzione scuola Open day per informare i genitori

Scuola, poco più di una settimana al via. Tante le novità a Chianciano Terme come La Nazione ha riportato nei giorni scorsi. Nei prossimi mesi ci sarà un progetto di sostituzione edilizia che interesserà il plesso scolastico in viale Dante, l’immobile dove ha sede l’Istituto "Tozzi" che sarà demolito e ricostruito (sarà pronto per l’anno scolastico 20262027). C’è stato anche un incontro pubblico per illustrare le novità che interesseranno oltre 300 alunni. Le tre classi della scuola dell’infanzia si trasferiranno alla scuola in via del Condotto mentre le cinque della scuola primaria "De Amicis" troveranno casa nella sede della scuola "Mencarelli". Le sette classi della scuola secondaria di primo grado andranno al "Pellegrino Artusi", la scuola alberghiera. Annunciati intanto gli open day per illustrare ai genitori le sistemazioni dei locali con le loro funzioni. Per la scuola dell’infanzia "Giardino delle Catalpe" (via del Condotto - via del Cavernano), venerdì dalle 16 alle 18; scuole primarie "MencarelliDe Amicis" (via Manzoni) venerdì dalle 9 alle 12; scuola secondaria primo grado IIS "Pellegrino Artusi" (Strada del Morellone), lunedì 11 settembre dalle 16.30 alle 18.30. L’assessore Damiano Rocchi sottolinea la disponibilità di tutte le scuole non solo per l’open day ma anche "per i locali e per gestire al meglio gli inserimenti dei ragazzi all’interno dei propri plessi". Intanto nel sito del Comune di Chianciano Terme sono pubblicati percorsi, orari e fermate degli scuolabus. Per quanto riguarda segreteria e la palestra a La Nazione l’assessore Rocchi aveva sottolineato che "l’idea è quella di utilizzare la palestra della "Tozzi" fino a tutto il mese di dicembre, prima della demolizione della scuola, mettendo due ore consecutive di ginnastica. Gli spostamenti saranno effettuati con gli scuolabus. Dopodiché, in attesa della realizzazione della palestra all’istituto alberghiero, da gennaio a giugno l’idea per gli studenti delle medie sarebbe quella di fare dei progetti sportivi prima con la piscina di Chianciano e poi nei campi da tennis al Parco Fucoli. Per quanto riguarda le elementari la ginnastica potrà essere effettuata alla scuola "Mencarelli" che è dotata di un proprio spazio". La segreteria sarà a pochi metri dalla scuola "Mencarelli". "Il suo spostamento temporaneo - continua Rocchi - avverrà in un locale che si trova presso l’Hotel Attico".

Luca Stefanucci