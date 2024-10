Chianciano, riapre attività storica. Papini rilancia il "Garden’s Bar"

Chianciano Terme celebra il ritorno di uno dei suoi luoghi più iconici: il Garden’s Bar. Dopo una ristrutturazione straordinaria, curata dallo studio Archidomus, il locale riapre finalmente le sue porte, pronto a offrire un’esperienza rinnovata che unisce tradizione e innovazione. Protagonista di questa rinascita è l’imprenditore chiancianese 38 enne Walter Papini, storico gestore e anima del locale, che ha voluto fortemente riportare il Garden’s Bar al centro della vita sociale della cittadina. "Abbiamo voluto rispettare la storia del Garden’s Bar, creando però un ambiente più fresco e moderno, dove la gente possa sentirsi a proprio agio sia per un caffè veloce che per un aperitivo serale – spiega il protagonista Walter Papini - aperti a collaborazioni con il teatro con la realtà sportiva delle piscine, ma soprattutto aperti dalla mattina presto fino a notte inoltrata". C’è emozione in tutto il team che affiancherà Walter in questo percorso imprenditoriale; un team di giovani che crede nella rinascita di questo territorio. "Il Garden’s Bar non è solo un locale, è un pezzo di storia di Chianciano. Volevo che tornasse a essere un punto di riferimento per chi vive qui e per i turisti che visitano la nostra città. Dopo la ristrutturazione, sono convinto che possiamo offrire qualcosa di davvero speciale", ha affermato Papini con orgoglio. Per lui, il Garden’s Bar non rappresenta solo un’attività commerciale, ma un luogo di incontri, di relazioni e di condivisione. Con la riapertura, l’obiettivo è farlo tornare a essere uno spazio in cui le persone possano sentirsi a casa, indipendentemente dall’occasione. Grazie alla passione e alla determinazione di Walter Papini, unite al talento dello studio Archidomus, Chianciano Terme può tornare a godere di un luogo di ritrovo che rappresenta non solo il passato, ma anche il futuro della città. Le porte del Garden’s Bar sono finalmente aperte, pronte ad accogliere vecchi amici e nuovi clienti, in un mix perfetto di tradizione e innovazione. "Vi aspettiamo per brindare insieme alla rinascita del Garden’s Bar", ha concluso Papini con un sorriso, sicuro del successo che questa nuova avventura porterà.

Anna Duchini