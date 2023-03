Chianciano Premio in ricordo di Jacopo

Dopo tre anni di fermo a causa della pandemia, riparte il 28 marzo, all’Istituto Artusi di Chianciano il "Concorso per la ricerca turistica ed enogastronomica Jacopo Giorgi", riservato agli studenti delle classi seconde. Il premio è in memoria dello studente di Montalcino (frequentava appunto l’alberghiero di Chianciano) che nel luglio 2001, a soli 18 anni, perse la vita in un incidente. I genitori, Fazio e Luana, pensarono di istituire un concorso che potesse premiare gli studenti che frequentando gli istituti alberghieri continuassero a portare a compimento con passione il percorso che un tragico destino aveva interrotto per loro figlio. I ragazzi si confronteranno in prove di accoglienza turistica, lavoro in sala e vendita e enogastronomia. S’inizia alle 8,30 : saluto iniziale e presentazione del premio. Successivamente i partecipanti si sposteranno nei rispettivi laboratori per le prove pratiche. Alle 12,30 pranzo e poi premiazione.

Andrea Falciani