Chianciano, pavone a passeggio su tetti e vie della zona termale

C’è un bellissimo pavone maschio che ha deciso di vivere la sua libertà nelle vie centrali della cittadina termale e sul web si scatena l’ironia che abbina l’animale in fuga con l’immagine simbolo di Chianciano. Il pavone, sicuramente scappato da una villa di Sarteano, si muove abilmente in città ed è sfuggito ai primi tentativi di cattura. Gli avvistamenti si susseguono fra Viale Roma , la zona della Rinascente e Via Montale ed è diventato protagonista assoluto degli ultimi post su Chianciano visto, appunto, che proprio i pavoni sono l’immagine simbolo delle Terme di Chianciano. Le storiche statue furono realizzate in bronzo nel XVIII secolo e sono stati posizionati sulla Fontana all’ingresso del Parco fin dal 1926, anno della ristrutturazione a cura dell’architetto Ugo Tarchi; sono copie di grandi statue dei Musei vaticani e si trovano ad ornamento della vasca all’ingresso del Parco Acqua Santa. In attesa di conoscere le nuove mosse per i tentativi di cattura, che richiederanno forse l’uso delle reti dei cacciatori assieme al servizio di veterinaria Asl, lui si pavoneggia, appunto, con la sua bellissima ruota che ostenta sopra a qualche tetto e nei marciapiedi.

Anna Duchini