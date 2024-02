Chianciano, nuovo ad per le Terme. Romano guida il progetto di rilancio

I piani industriali e il processo di rilancio delle Terme di Chianciano, dopo la fiche di 6 milioni di euro messa sul tavolo dal Fondo di Salvaguardia gestito da Invitalia e dalla società, registrano un’accelerazione. C’è un cambio alla guida delle Terme, arriva Riccardo Romano, direttore generale di Terme Italia che assume il ruolo di Amministratore Delegato. Mentre Stefano Zaghis assume la delega per lo sviluppo e la riqualificazione. Fanno inoltre il loro ingresso nel consiglio di amministrazione, presieduto ancora da Massimo Garibaldi, due consiglieri espressione di Invitalia, Luigi Mastrobuono e Sofia Paternostro.

Le prime dichiarazioni del nuovo amministratore delegato Riccardo Romano guardano alla concretezza dell’immediato futuro: "Dopo quasi due anni di grande impegno per il risanamento da parte del socio Terme Italia, il previsto ingresso del Fondo di Salvaguardia delle Imprese segna anche l’inizio di una fase nuova, nella quale le esperienze maturate saranno fondamentali. Devo sottolineare il valore non tanto delle nomine singole, in consiglio di amministrazione come nell’operatività, quanto del rafforzamento del team di management e sviluppo, finalizzato alla rapida conclusione dell’esecuzione della fase concordataria, con i pagamenti previsti. Mentre si lavora alacremente al piano sviluppo, ora realizzabile e definibile nella sua interezza. In questo senso esperienza e stabilità saranno una cifra aziendale per i prossimi anni, proprio per consentire la realizzazione del piano e la rinascita dell’ azienda, insieme agli stakeholder da essa direttamente interessati".

"Esprimiamo grande soddisfazione per l’ingresso di Invitalia nel capitale delle Terme di Chianciano per quasi 3 milioni di euro. E’ il risultato di un lungo lavoro sinergico fra l’amministrazione comunale di Chianciano Terme e la società e ha l’obiettivo, oggi ancor più tangibile e concreto, non solo di rilanciare un asset strategico per la cittadina e l’indotto in generale, ma anche di poter davvero rafforzare, in particolare, una rinnovata occupazione. L’amministrazione comunale non ha mai fatto mancare il suo sostegno al progetto. Per Chianciano e le Terme questo può costruire davvero nuove fondamenta di ripresa". Lo scrivono i due deputati territoriali di FdI, Letizia Giorgianni e Francesco Michelotti, anche in veste di presidente dell’intergruppo Amici del Termalismo.

Anna Duchini