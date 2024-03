Chianciano, la Lega si sgancia. Giorni: "Serve una lista politica"

Dimissioni per il consigliere comunale dell lega Stefano Giorni che lascia la coalizione di ’Punto e a Capo’ e chiede una lista di centrodestra per le prossime elezioni amministrative; non si esclude che possa accadere la stessa scelta anche per la rappresentante di Forza Italia. "A Chianciano serve una vera lista politica, di centrodestra che rispecchi tutte le sensibilità della coalizione. Non è piu’ tempo di liste civiche ibride dove dentro c’è tutto e il contrario di tutto. Chianciano ha bisogno di governare con una squadra di donne e uomini che si riconoscano veramente nei valori e nei principi del centrodestra che sono in antitesi con quelli della vecchia sinistra", così Stefano Giorni referente della Lega della bassa Valdichiana, ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a dare le dimissioni da consigliere comunale della maggioranza del sindaco Marchetti, che ha annunciato la sua ricandidatura.