Chianciano, invasione di giovani atleti. Previsti per Pasqua 4mila pernottamenti

Pasqua è in arrivo e come da tradizione tornano ad accendersi i riflettori sul calcio giovanile in Valdichiana. Sono arrivate ieri le squadre protagoniste dell’edizione n.26 del Trofeo delle Terre Toscane che hanno partecipato alla cerimonia di apertura a Chianciano Terme mentre oggi si entra nel vivo con le partite. Sono ben 70 le squadre partecipanti provenienti da varie zone di Italia suddivise nelle varie categorie per una vera e propria festa dedicata al gioco più amato in Italia. E che vedrà scendere in campo talenti in erba dal 2009 al 2016 in una ricca full-immersion calcistica con ben 150 partite in tre giorni che si disputeranno in sei impianti sportivi della zona: Acquaviva, Chianciano Terme (Stadio e Castagnolo), Chiusi, Montepulciano, Pienza, tutto questo grazie anche alla collaborazione dei club di calcio locali. L’evento vede in prima fila nell’organizzazione l’Asd Sport Eventi e Cultura, si tratta ormai di una manifestazione di un certo rilievo come confermano i numeri e con le tribune pronte a riempirsi per applaudire i giovani calciatori. "Ringraziamo l’amministrazione comunale di Montepulciano per il patrocinio e quella di Chianciano Terme per il patrocinio ed il sostegno economico e organizzativo", ci tiene a sottolineare Nicola Leonardi, responsabile tecnico organizzativo del torneo nazionale "Trofeo delle Terre Toscane" che parla anche di "4.000 pernottamenti" nel complesso considerato che l’evento dura quattro giorni e quindi ogni sera "1.300 persone" si sistemeranno nelle strutture di Chianciano Terme. Da ricordare che da alcune edizione il torneo è stato intitolato ad una persona importante per questa manifestazione ovvero Giordano Bellari che l’ha vista nascere ed ha contribuito a farla crescere. Bellari è stato custode allo stadio "Bonelli" di Montepulciano ed un punto di riferimento per la contrada di Voltaia, del Bravìo delle Botti oltre che della Poliziana. Domenica la premiazioni e il "rompete le righe" con la partenza e il rientro verso casa. Numerose anche le squadre del senese che scenderanno in campo.

Luca Stefanucci