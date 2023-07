Chianciano Il taxi ora diventa più ’salato’

Da ora in poi prendere il taxi costerà di più. A Chianciano Terme arriva l’adeguamento Istat per le corse. A distanza di più di dieci anni dall’ultima modifica, da questo mese i prezzi cambiano in virtù dell’inflazione e dei rincari che hanno interessato la categoria nelle spese di gestione. Il Comune di Chianciano Terme, su richiesta della Filt, ha provveduto a introdurre le nuove tariffe, andando incontro agli operatori del settore che, come tutto il comparto del turismo cittadino, negli ultimi anni ha subito gli effetti dell’emergenza sanitaria. Passa da 4,72 a 5 euro il costo della tariffa minima, da 19,55 a 22 euro la sosta oraria, da 1,4 a 2,2 euro il costo per ogni km su strade urbane o extraurbane e da 1,6 a 2,5 euro il servizio notturno o festivo, da 0,66 a 1 euro il supplemento per il trasporto di ogni valigia.

"In questa fase - spiega l’amministrazione comunale - abbiamo deciso di stabilire uno sconto per le donne che usufruiscono del servizio nelle ore notturne, prevedendo un taglio del 10% sull’importo per le corse effettuate dalle ore 20 alle 7". "L’adeguamento era necessario nei confronti dei titolari della licenza che si trovavano a ricevere un compenso ormai non più sufficiente neanche a coprire i costi dell’attività - afferma l’assessore a trasporti e attività produttive Fabio Nardi, ponendo poi l’accento sul provvedimento introdotto in questi giorni -. Lo sconto sulle tariffe per le donne vuole favorire la loro sicurezza negli orari notturni, agevolando l’utilizzo dei taxi per gli spostamenti".

Come dire che è salito il costo delle corse in taxi e che il Comune di Chianciano Terme ha tuttavia pensato, molto opportunamente, di agevolare con uno sconto le donne che per vari motivi hanno necessità di prendere un taxi nelle ore notturne.