Chianciano, ecco come cambierà. Lavori pubblici per 17 milioni di euro

I lavori pubblici del Comune di Chianciano Terme superano i 17 milioni di euro. Approvato il piano triennale che vede ben 21 opere e cantieri disegnati per riqualificare aree della cittadina. Il programma assegna delle priorità agli interventi che spaziano sia per ambito di quartiere che per tipologia. Andiamo a leggere insieme le scelte del Comune per gli investimenti pubblici. Riqualificazione dell’asilo nido "Il Fiordaliso" e della scuola dell’infanzia delle Catalpe; riqualificazione energetica per Pietraporciana e del suo centro visite, mentre per il Parco dei Fucoli sarà istallata una palestra Outdoor e percorsi pedonali e verde. Realizzazione di pump truck quale spazio attrezzato a valenza motoria - sportiva all’interno dell’area verde "parco a valle" che fa da cornice funzionale agli impianti sportivi. Fra i progetti ci sono i lavori di ripristino del muro danneggiato a protezione del parcheggio pubblico di Viale Dante e l’ampliamento del Museo archeologico e di Villa Simoneschi. Opere di riqualificazione per Via del Colli, Via della Valle e parte di Via Cavine e Valli, così come del campo polivalente di Via Landi. Rigenerazione urbana del Parco Fucoli in Chianciano Terme, interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale per un valore specifica rilevante di € 1.713.400,00 e questo intervento è in sinergia con i Comuni di Chiusi e Sarteano. Efficentamento energetico della sala polivalente teatro Caos, Bike sharing interventi per il potenziamento, della rete ciclabile urbana. Interventi di messa in sicurezza ai fini antincendio, bonifica, consolidamento ed abbattimento barriere architettoniche dei locali seminterrati del palazzo comunale da adibire ad archivio e sale espositive. Recupero del movimento franoso della strada denominata "vecchia senese", di Via del Poggio e di Via dei Vepri. Cronologicamente questi cantieri pubblici si svilupperanno nei prossimo 3 anni e porteranno così a risolvere alcune note criticità, mentre invece per il progetto della riqualificazione del Parco dei Fucoli, Museo e Villa Simoneschi possiamo parlare di interventi qualificati che avranno una diretta ricaduta in ambito turistico. Le scelte sono state votate dalla giunta Marchetti e rientrano appunto nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 e nel documento elaborato si evidenzia l’importo globale di 17 milioni e 508 mila euro.

Anna Duchini