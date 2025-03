Chianciano, domande per il punto turistico

E’ in corso la procedura per assegnare il punto turistico informativo di Piazza Italia. Il mercato ha risposto positivamente e alla gara hanno partecipato alcune aziende che sono, proprio in questi giorni, sotto la lente della commissione che dovrà scegliere la migliore offerta economica e tecnica. Ricordiamo che il valore della gara è di 80.000 euro e lo scopo è quello di affidare il servizio di informazione e accoglienza turistica I.A.T. e dei collegati servizi di promozione e promo commercializzazione e del servizio di gestione del portale internet di destinazione turistica. Massimo riserbo sui nomi delle aziende che stanno partecipando alla procedura, mentre invece è già attiva l’azione della Commissione di esperti di turismo e marketing che stanno valutando le offerte ricevute dal Comune. Attualmente il punto informativo di Piazza Italia è chiuso, ma sarà subito riaperto alla conclusione del percorso di aggiudicazione. L’aggiudicatario collaborerà con l’amministrazione nel dare attuazione alle linee strategiche e di azione che il Comune e la Comunità di ambito turistico Valdichiana senese indicherà e come descritto questo avverrà per la gestione integrata di tutte le funzioni di informazione, accoglienza, promozione dell’offerta turistica; supportando le azioni di management e marketing della destinazione stessa, con possibilità di commercializzare l’offerta turistica. L’ufficio dovrà rispettare i seguenti orari di apertura: nei mesi di aprile, maggio, giugno e dicembre con orario 9:30-13:00 e 15:00-18:30; nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre con orario 9-13 e 15-19 . Sarà implementato il portale "Vivi chianciano" e nel bando si specifica che, per l’attività di promo commercializzazione, che questa dovrà essere svolta in dialogo con gli operatori presenti sul territorio, "secondo le linee strategiche definite dall’Amministrazione Comunale di Chianciano Terme".

Anna Duchini