Chianciano Corsi di nuoto per gli studenti delle medie

A scuola per imparare ma anche per apprendere le tecniche del nuoto. Succede a Chianciano Terme dove gli studenti della Scuola secondaria di primo grado parteciperanno ai corsi di nuoto nella piscina comunale. Come è noto i ragazzi si trovano a seguire le lezioni nelle aule dell’Istituto alberghiero "Artusi", una nuova "casa" che ha sostituito quella del plesso scolastico in Viale Dante che sarà oggetto di un progetto di sostituzione edilizia. Ma l’alberghiero non ha al momento uno spazio dove poter fare attività fisica e così è stato deciso per la piscina come soluzione. C’è la delibera della giunta comunale di Chianciano Terme che ha approvato il progetto della Virtus Buonconvento, attuale gestore, che organizza i corsi di nuoto a favore degli studenti. Sono cinque le lezioni di nuoto per ogni classe spalmate da gennaio fino al 16 marzo, un mezzo accompagnerà la classe nel tragitto scuola-piscina. Questa è l’idea pensata per il periodo invernale mentre per quello estivo probabilmente sarà il tennis lo sport protagonista delle lezioni con al centro l’attività fisica. Uno sport, il nuoto, che è tra i più praticati ma anche consigliati per i giovani: per gli studenti è una buona occasione per prendere confidenza con l’acqua ma anche per migliorare la propria tecnica.

L.S.