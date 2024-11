Chianciano, corsa europea: "Identità e solidarietà"

"Sono profondamente onorata di annunciare la candidatura del progetto ’Guerra in Valdorcia’ per il Marchio Patrimonio Europeo 2025. La storia de La Foce e di Pietraporciana rappresenta una parte significativa della nostra identità locale e, al contempo, incarna quei valori universali di solidarietà, resilienza e pace che sono fondamentali per la nostra Europa". La sindaca Grazia Torelli (foto) con queste parole lancia la candidatura del Comune fra gli undici siti italiani che concorrono a Marchio Patrimonio Europeo 2025.

L’Europa cerca nuovi simboli di cultura, storia e speranza e Chianciano Terme risponde con il suo territorio candidando il progetto ’Guerra in Valdorcia: La Foce e Pietraporciana simbolo dei valori resilienti dell’Europa’. Un progetto molto articolato, che ha saputo attrarre protagonisti importanti e di prestigio a sostegno di questa candidatura che è stata depositata al Ministero dei beni culturali. Hanno espresso formalmente il loro appoggio, Regione Toscana, AnciToscana, Young European Federalist, Centro Europe Direct Università di Siena, ’F.Tozzi’ istituto comprensivo Chianciano Terme, Istituto istruzione superiore Valdichiana ’Redi-Einaudi-Marconi-Caselli’, Istituto scolastico Severo Ochoa di Granada Spagna, Istituto scolastico Pellegrino Artusi di Chianciano Terme, Anpi, Legambiente.

"La candidatura di Chianciano Terme è un invito alla riflessione e alla scoperta dei legami che uniscono i popoli europei attraverso la storia, e siamo entusiasti di poter condividere questo messaggio con tutti coloro che visiteranno il nostro territorio. La Foce e Pietraporciana sono, oggi più che mai, un simbolo di rinascita e di speranza, e ci auguriamo che il loro valore possa essere riconosciuto anche a livello europeo", conclude la sindaca Torelli. L’iter prevede che entro il 7 febbraio 2025 una commissione ministeriale dovrà valutare i siti migliori dal punto di vista della rilevanza europea, della qualità progettuale e della capacità operativo-gestionale; sarà solo un sito ad essere insignito dalla Commissione europea di questi marchio. Chianciano Terme con i suoi due siti di pregio La Foce e la riserva Pietraporciana simbolo di rinascita e testimoni di una storia rurale straordinaria nella quale si ritrovano i valori resilienti europei.