Chianciano, arriva FlixBus Tratte da Roma e Napoli

Flixibus inaugura nuove fermate e fra queste ecco quella di Chianciano Terme. Dal sito e dall’app FlixBus, nonché presso i rivenditori fisici in tutta Italia, si possono prenotare viaggi per 15 destinazioni in Toscana: da questa estate sono attivi i collegamenti con Arezzo e con l’Aeroporto di Pisa, oltre che con Chianciano Terme, coerentemente con l’attenzione riservata dall’operatore ai piccoli centri italiani e con la volontà di promuoverne il patrimonio locale. L’annuncio dell’azienda è stato salutato positivamente dai responsabili turistici della cittadina che vedono in questa notizia una opportunità di sviluppo. Chianciano Terme potrà accogliere nuove visite in arrivo da Roma (a poco più di 2 ore di viaggio), da Napoli (a 5 ore) e da Orvieto (a meno di 45 minuti): un’opportunità per il turismo termale, ma anche per il patrimonio storico locale. Le corse, che avranno sempre un costo variabile a seconda del momento della prenotazione, fermeranno in Piazza Martiri Perugini. "La notizia per la nostra cittadina è positiva - ci dice il sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti - e ci consente di agire con azioni mirate promozionali sulle due città, che possono raggiungere il centro termale con collegamenti 6 giorni su 7. Alcuni anni fa avevamo instaurato con Flixibus un dialogo con l’obiettivo di collegare Chianciano al nuovo sistema dinamico di trasporti e questo, ovviamente, è una conferma dell’avvio di un’ importante opportunità".

"Una notizia positiva per il nostro turismo - commenta Daniele Barbetti, presidente degli albergatori Federalberghi - soprattutto in un territorio che, purtroppo, sta soffrendo sui collegamenti. Sappiamo tutti che la raggiungibilità è determinante per una destinazione turistica e quindi salutiamo con favore le due tratte dirette che significano un dialogo più semplice con due due città storicamente importanti".

I collegamenti sono già attivi e nel sito o nella app di Flixibus si possono trovare i dettagli dei prezzi. "Facilitando l’accesso ai piccoli centri toscani, vogliamo contribuire ad ampliare il ventaglio delle esperienze a disposizione di chi arriva dalle altre regioni per valorizzare al meglio il territorio, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per il turismo, per le economie locali", afferma poi Andrea Incondi, managing director di FlixBus Italia.

Anna Duchini