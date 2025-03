"Chiamate ai cittadini. Aziende monitorate"

Nessun problema a San Gimignano, posto su un poggio. In alto. L’attenzione ieri è stata concentrata tutta sulla periferia fino alla vallata dell’Elsa dove scorrono torrenti e corsi d’acqua verso il piano da Cusona a Badia Elmi, le aree più delicate. L’allerta meteo rossa ha fatto salire la preoccupazione anche se la pioggia, a tratti potente, è caduta a fasi alternate. A pieno ritmo la macchina del Centro Operativo Comunale guidata e coordinata dal sindaco Andrea Marrucci, con a fianco la polizia municipale e con tutti gli uffici competenti in materia pronti ad eventuali operazioni di soccorso e di controllo delle strade provinciali. Il primo intervento è stato ieri alle 14 quello della chiusura anticipata di tutte le scuole del territorio. "E rimarranno chiuse anche domani", ribadisce il Comune. Le prime parole preoccupate del sindaco Marrucci dalla sala del Centro Operativo. Aggiunge: "Stiamo passando in tutte le zone industriali e dove ci sono attività lavorative di fondovalle e stiamo chiamando a casa sia residenti delle abitazioni di tutta la zona per avvertire di eventuale rischio della inondazione dell’Elsa. Per qualsiasi emergenza, precisa, il nostro Centro Operativo rimane aperto giorno e notte fino domani alle 14 (oggi per chi legge) se non ci saranno nuove disposizioni".

"Ho appena terminato una riunione con la sala operativa provinciale integrata dalla quale è emersa una situazione di sostanziale stabilità per il nostro reticolo principale (fiume Elsa) e minore", annuncia il sindaco. Unitamente ad un peggioramento in nottata. "Raccomando a tutta la cittadinanza la massima attenzione", conclude Marrucci.

Romano Francardelli