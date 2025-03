Che fine farà il pensiero critico nelle nuove generazioni?

Abbiamo voluto porre un’ultima domanda a Chat Gpt

Avere sempre risposte immediate potrebbe limitare il pensiero critico nei giovani?

"Sì, è un rischio reale. Se i giovani si abituano a ricevere risposte immediate dall’AI senza riflettere, potrebbero sviluppare meno capacità di pensiero critico e problem solving. È un po’ come usare sempre la calcolatrice senza mai fare i calcoli a mente: utile, ma alla lunga potrebbe indebolire certe abilità. Quando le informazioni sono facilmente reperibili, c’è il rischio che si faccia meno sforzo per analizzare, riflettere e approfondire le questioni. Il pensiero critico richiede tempo, pazienza e la capacità di mettere in discussione le informazioni e le proprie convinzioni. Incoraggiare la curiosità, il dibattito e la ricerca di informazioni più approfondite può aiutare a promuovere un pensiero critico più robusto, utilizzare sempre un assistente AI può al contrario ostacolare tale abilità".

Noi siamo d’accordo sulla risposta di ChatGpt e pensiamo che i giovani debbano utilizzare l’AI con moderazione. Nella società moderna sono stati fatti molti passi avanti e la creazione dell’AI è un’importante scoperta che potrà rivoluzionare il mondo, data la sua capacità di rispondere a ogni tipo di domanda a lei posta, ma il fatto di ricevere sempre risposte immediate potrebbe ostacolare il nostro pensiero critico senza analizzare, riflettere e fare un approfondimento sulle domande a noi poste. In futuro pensiamo che i giovani potrebbero perdere la capacità di utilizzare il proprio intelletto se si rivolgeranno all’AI come abitudine quotidiana.