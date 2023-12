Cerimonia del ringraziamento e degli auguri. L’Ateneo di Siena saluta il personale in pensione

Sarà l’occasione per salutare coloro che hanno concluso nell’ultimo anno l’attività lavorativa all’Università di Siena la ’Cerimonia del ringraziamento e degli auguri’, che si terrà domani nel palazzo del Rettorato dell’Università di Siena. L’evento sarà aperto, alle 17 nell’Aula Magna dai saluti del rettore Roberto Di Pietra e del direttore generale, Emanuele Fidora. Sono 71 i componenti del corpo docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario collocati in quiescenza e invitati alla cerimonia: a loro sarà consegnata la medaglia dell’Ateneo.

Nel corso dell’evento il professor Salvatore Grosso presenterà il progetto sui ’Disturbi del comportamento alimentare’ per il quale, grazie alla destinazione del 5x1000 a favore dell’Università di Siena, sono state finanziate borse di ricerca per le figure di nutrizionista e psicologo. Sarà presente alla cerimonia anche l’Associazione Insieme per i Bambini - Siena Onlus. L’evento si chiuderà con la performance del coro di Ateneo diretto dalla professoressa Elisabetta Miraldi, che eseguirà brani della tradizione natalizia e del proprio repertorio, e con lo scambio degli auguri.