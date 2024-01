Cerchiaia, lavori all’incrocio: "Le priorità non cambiano"

"Le priorità dell’amministrazione non sono cambiate, il primo lotto relativo all’incrocio semaforico di Cerchiaia è confermato per l’anno in corso". Così l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Siena Massimo Bianchini (foto) al consigliere Pd Luca Micheli, che interrogava sugli interventi per migliorare la sicurezza dell’ingresso nell’incrocio semaforico di Cerchiaia.

"Il primo lotto di canalizzazione delle corsie porterà poi, con il secondo lotto, alla trasformazione a rotatoria dell’intersezione di ‘Cerchiaia alta’ tra la Cassia Sud e la Strada Massetana Romana – ha detto Bianchini – L’allargamento della sede stradale dell’intersezione, la canalizzazione dell’uscita in direzione Massetana Romana e lo spartitraffico dell’intersezione Fornace Vecchia, è stato confermato nel Piano triennale dei lavori pubblici per l’appalto nell’anno 2024 e il secondo lotto, ovvero la trasformazione a rotatoria, nel 2025".

"Il progetto definitivo – ha proseguito Bianchini – è stato redatto internamente. Occorrerà adeguare gli elaborati al nuovo Codice degli appalti, da poco in vigore e andranno rivisti i prezzi alla luce degli imminenti aggiornamenti dei prezziari. Poi sarà possibile approvarlo e si potrà poi procedere con il progetto esecutivo. Sul fronte degli espropri non ci sono state ulteriori interlocuzioni per le cessioni ‘bonarie’".