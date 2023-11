Cercatrice di funghi si perde. Nuovo salvataggio nei boschi

Il fenomeno è notorio e impegna Vigili del fuoco e Protezione civile: con l’aumento: in pochi giorni sono state cinque le persone disperse nei boschi mentre cercavano funghi, recuperate dopo qualche ora. Sabato i Vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti a partire dalle 17 per la ricerca di una donna dispersa in località Monastero ďOmbrone nel Comune di Castelnuovo Berardenga. La donna, che si trovava in compagnia del marito per la ricerca di funghi, è stata individuata e recuperata dal personale intorno alle 23 in buone condizioni di salute. Presente all’operazione anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri.

Il coordinamento del volontariato della provincia di Siena ricorda che nell’arco di poche ore tre squadre sono intervenute nella zona di Murlo e sette squadre nella zona della Colonna del Grillo. "Il ritorno delle condizioni climatiche favorevoli alla ricerca dei funghi – si osserva – ha spinto molti a inoltrarsi nei boschi dando vita anche a situazioni di rischio. Questo in coincidenza di un drastico abbassamento delle temperature una volta tramontato il sole".