Cer: incontro pubblico al teatro Politeama

E’ una realtà attiva, la Comunità Energetica Rinnovabile (CER) a Poggibonsi. Partecipazione all’incontro pubblico, nella Sala Set del Politeama, di approfondimento sul tema. Sono intervenuti la sindaca Susanna Cenni, il vice sindaco Fabio Carrozzino, il presidente della CER Flavio Rugi, Costanza Conti, socio della CER, Valerio Marangolo (in collegamento video), responsabile Gestione fondi europei in materia di energia - Settore Autorizzazioni e fondi comunitari in materia di energia della Regione Toscana e Leonardo Maiellaro, responsabile Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) della Provincia di Siena. Presenti in sala soci e membri del Consiglio direttivo.

"Un incontro utile per condividere informazioni e opportunità", ha detto la sindaca Cenni che ha introdotto i lavori. "Intendiamo supportare la diffusione dela CER per accrescere i benefici che possono generarsi per cittadini, imprese, ambiente". Ad oggi la CER Poggibonsi è una delle 14 qualificate al GSE (Gestore Servizi Energetici) in Toscana. "Una delle 365 in Italia – ha spiegato il presidente Flavio Rugi – ed è nata per dare un contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Siamo impegnati a farla conoscere alle associazioni, alle imprese, alla città, per ampliare l’adesione e accogliere nuovi soci, sia consumatori che proprietari di impianti di energia rinnovabile. Con tale aumento potremo condividere nella comunità un maggiore quantitativo di energia e dare una mano alla riduzione parziale delle spese dei cittadini. Contiamo sulla collaborazione del Comune, socio della CER, sta installando un nuovo impianto e ne sta progettando un altro".

Gli interessati ai materiali presentati da Valerio Marangolo e Leonardo Maiellaro e a chiarimenti possono inviare una mail all’indirizzo: [email protected]