Ceppo, il 6 passerella di stelle. Tutti i fantini big il primo giorno. Scompiglio, Gingillo e poi Tittia

di Laura Valdesi

SIENA

Parata di stelle il primo giorno di previsite al Ceppo che si conclude con la passerella di Tabacco, ultimo cavallo ad essere visto del gruppo alle ore 19. Il vincitore di Provenzano, portato da Antonio Siri, farà calare il sipario sulla prima trance di accertamenti dei veterinari. Ma dall’alba fino a tarda sera, martedì 6 agosto, non mancheranno le ’celebrità’ di Piazza. In modo particolare i fantini. I big, infatti, per una strana coincidenza andranno alla clinica tutti il primo giorno. Alle 8 Scompiglio, che dopo un Provenzano sfortunato con la scivolata a San Martino vuole rifarsi. Potrà dare un’occhiatina anche a Zio Frac, due volte vittorioso, perché Bellocchio lo porterà alle 7. Subito dopo tocca ai cavalli della scuderia di Brigante che ha messo il segno nelle ultime due Carriere. A partire da Diamante grigio a cui si guarda con attenzione perché ad agosto ha le carte in regola per debuttare e in provincia ha bene impressionato. Restando in tema di big ecco che alle 11 arriverà il neo babbo Gingillo che a La Nazione non ha nascosto la voglia matta di vincere. E di montare un cavallo da corsa. Mattinata di visite chiusa dal biondo Remorex. Prima però si rivedrà Antonio Mula che ha lavorato sodo dopo le sfortunate batterie della Tratta. E Turbine porterà Criptha che ha debuttato a luglio. Ultimo big dalle 18 al Ceppo martedì 6 sarà Tittia con Viso d’angelo, prima di lui Giuseppe Angioi presenterà Brivido sardo che potrebbe avere, dopo il debutto nel Bruco, un’altra opportunità. Alle 17 salirà a Monteresi anche il roccioso Unamore che ha vinto e battagliato tanto in provincia. Solo flash su una giornata probabilmente interessante anche per le tessiture dei capitani.

A dirla tutta, però, anche la seconda di visite si aprirà con una stella, Anda e bola. Il primo dei ben 12 cavalli presentati da Massimo Milani, dalle 6 alle 8. Un nome intorno al quale, specie dopo il forfait al ricco palio di Gavoi, potrebbe essere cambiato il vento rispetto a luglio. Si vedrà. Con lui anche Zenis e Zentiles, fra gli altri Carontes e Corallo sardo. Alle 9, dopo Colagè che ripresenta Benitos, i tre nomi della scuderia Carboni più apprezzati per la Piazza. Oltre al vittorioso Tale e quale Chiosa vince e Diocleziano. Gli addetti ai lavori daranno volentieri un’occhiatina anche a Ungaros, il cavallo che a luglio corse nel Valdimontone, preparato da Grandine. Che sarà sicuramente a cavallo il 16 agosto. Passerella al Ceppo anche per Mattia Chiavassa che ha debuttato nel Bruco e spera di esserci ancora, mentre chiuderà la previsita alle 19 Veranu, il cavallo di Sandro Chiti che nell’Oca a luglio è arrivato ad un soffio da Tabacco, montato da Tittia. La lista dei promossi come sempre il 10 agosto.