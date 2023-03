Centrodestra, Nicoletta Fabio c’è "Così Siena uscirà dall’isolamento"

di Orlando Pacchiani Lunedì inaugurerà il comitato elettorale in via del Porrione, di fatto il battesimo ufficiale della campagna elettorale che la vedrà al via con cinque liste: le tre dei partiti del centrodestra più due civiche. Nicoletta Fabio, dopo un iniziale rifiuto, ha accettato la proposta di rappresentare una parte dell’attuale maggioranza. "Ho detto sì per senso di appartenenza e spirito di servizio civico, per tanto tempo ho assistito a tante cose che non mi piacevano in città, ho pensato che ora fosse il momento di esporsi in prima persona" dice. Preoccupata per la partenza in ritardo? "No, i tempi sono stretti ma sufficienti per far passare il nostro messaggio. In questi giorni stiamo definendo il programma, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità di sviluppo e crescita economica, culturale, turistica e scientifica della città in una visione di sostenibilità ambientale e sociale". Perché i senesi dovrebbero votare lei? "Credo di poter proporre e interpretare un patto di corresponsabilità tra amministrazione e cittadini, mediando le esigenze di tutti quelli che vivono, studiano, lavorano o vengono qui per una visita. È ciò che nel tempo è mancato". Anna Ferretti si definisce candidata sindaca, lei? "Preferisco sindaco, perché quella è la funzione istituzionale. Le distinzioni...