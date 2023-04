Centro storico da tutelare Ferretti: "No all’albergo diffuso Siena a rischio Disneyland"

di Orlando Pacchiani

"Siena non può diventare un albergo diffuso, ma deve conservare la vitalità di un centro con i residenti, i negozi di vicinato, i servizi. Altrimenti finirà per diventare una Disneyland". Anna Ferretti, candidata sindaca del centrosinistra, lancia la sua proposta per regolamentare il fenomeno degli affitti brevi, affiancata dall’architetto Leonardo Carta, da Giacomo Bassi ex sindaco di San Gimignano e presidente dell’associazione Beni italiani patrimonio Unesco, dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, impegnato da tempo per la promozione di una legge nazionale su questo argomento.

"Come ha denunciato Federalberghi – ha detto Ferretti – non solo il fenomeno degli immobili residenziali adibiti ad affitti brevi è in forte crescita, ma c’è anche la consolidata percezione di un alto livello di sommerso. Questo però porta a snaturare il nostro come tanti altri centri storici, per cui l’iniziativa nazionale è doverosa. Ma anche il Comune può provare a intervenire per bloccare questa tendenza".

A Bologna, afferma Lepore, si agisce per esempio sulle leve degli incentivi "per estendere i canoni concordati, anche per affitti destinati a studenti e lavoratori. Serve però una legge nazionale: noi abbiamo proposto di individuare discrimini temporali e numerici per evitare la proliferazione indiscriminata di affitti turistici".

Un’opzione che anche Ferretti, in caso di vittoria, promette di perseguire: "A differenza di adesso – ha aggiunto – il Comune deve tornare a concertare con i cittadini. E le città Unesco devono conservare la loro normalità e vivibilità".

Intanto Iep (Indipendenti e progressisti) ha presentato la lista in appoggio ad Anna Ferretti. "Crediamo che questa coalizione farà sì che una donna capace, coraggiosa e onesta come Anna possa diventare la prima sindaca di Siena", afferma il capolista Ernesto Campanini. Nel simbolo compare anche quello di Sinistra italiana, accanto a Iep: "Un connubio che sintetizza un percorso di rinnovamento generazionale, ma con ben chiari i valori saldi della sinistra", dice il segretario provinciale di Sinistra Italiana Antonio Canzano.

Ecco l’elenco dei 28 candidati: Ernesto Campanini, Guido Bellini, Claudia Betti, Chiara Bologni, Chiara Bravo, Gianni Burroni, Francesco Carone, Mattia Cella, Elena Fioravanti, Maria Rita Fiori, Valerio Luigi Dante Grandi, Alessandro Guasconi, Sara Lastri, Francesca Libonati, Sarah Lucherini, Letizia Lusini, Flavia Mandarini, Martina Pelosi, Michele Piattellini, Alessandro Quinti, Stefano Ricci, Antonella Sabbatini, Camilla Sartori, Valentina Serra, Andrea Sestigiani, Alessandro Staderini, Elena Stefanelli, Giacomo Tagliani.