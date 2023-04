Centro salute mentale Ecco le nuove modalità per le prestazioni

Il Centro di Salute Mentale Adulti di via Roma 56 riorganizza le modalità d’accesso per gli utenti. È possibile accedervi sia previa prenotazione sia direttamente per le urgenze. Il servizio è aperto tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle 20 e il sabato e prefestivi dalle 8 alle 14. È attivo un servizio di accoglienza con personale infermieristico e medico psichiatrico. I pazienti e i loro familiari hanno la possibilità di accedere direttamente per situazioni urgenti o per ricevere informazioni e supporto senza prescrizione medica. Durante l’orario di apertura il Centro di Salute Mentale fornisce un servizio di consulenza telefonica o anche urgente diretta sul paziente su richiesta dei medici di medicina generale. Per prenotare prestazioni psichiatriche e psicologiche, alle quali si accede con prescrizione del medico, chiamare 0577 536032 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.