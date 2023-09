Centro Ippico Casabassa Serratore ai Campionati italiani giovanili assoluti

Conto alla rovescia per il settore giovanile del Salto Ostacoli: domani avranno inizio i Campionati Italiani giovanili assoluti e il Centro Ippico Casabassa di Andrea Franchi parteciperà con ben 11 binomi. Nella cornice dell’Arezzo Equestrian Centre andranno in scena Campionato Assoluto Young Riders, Campionato Assoluto Juniores, Campionato Assoluto Children. Nella categoria Young Riders (18-21 anni) sarà in gara, per Casabassa, Pietro Serratore con il cavallo W Diarado Top che gareggerà con lo sponsor dell’azienda senese Maori Group. Pietro Serratore ha al suo attivo ottimi risultati in categoria e Maori Group crede nei giovani.