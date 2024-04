Centro giovanile e Punti digitali, oggi il battesimo

Giornata di inaugurazioni, oggi, per la giunta comunale. Alle 12 in via Tolomei 7, taglio del nastro per il nuovo Centro di aggregazione giovanile. Iniziativa che si accompagna a una dedicata in prevalenza a un’utenza anziana: l’apertura di un Punto digitale facile, che serve ad accompagnare all’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali tutte le persone che hanno difficoltà in tal senso, grazie al supporto di un operatore e di una postazione dedicata. Presenti alla sede dell’Auser, che ospiterà il neonato Pdf, Micaela Papi, assessore ai servizi sociali, Giuseppe Giordano, assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale, Stefano Ciuoffo assessore alla semplificazione e informatica della Regione Toscana. La breve cerimonia si ripeterà alle 12,45 in viale Mazzini 95, alla sede della Pubblica assistenza, che ospiterà un altro Punto digitale facile.

All’Auser, sarà possibile accedere al Punto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19, martedì dalle 9 alle 12, giovedì dalle 9 alle 12.30. Alla Pubblica assistenza lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 19, martedì e giovedì dalle 9 alle 12.