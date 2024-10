Centro di compostaggio. Di nuovo operativo da lunedì a Renaccio

Da lunedì riapre il Centro di compostaggio comunale a Renaccio con il consueto orario dalle 7.30 alle 12.30 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi. Per problemi tecnici, il centro era chiuso dal marzo scorso per il conferimento di sfalci e potature da parte delle ditte e dei privati, mentre era rimasto attivo per il ritiro del compost. I cittadini possono conferire gratuitamente ramaglie e potature, nonché ritirare, sempre gratuitamente, il compost. Per quanto riguarda le aziende, invece, nel Centro di Renaccio è consentito il conferimento di sfalci vegetali vergini, ramaglie e potature con codice Cer 200201 e rami e tronchi d’albero con codice Cer 200138 (escluse le radici) provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato. La tariffa per il conferimento dei rifiuti da parte delle ditte è di 30 euro a tonnellata oltre Iva al 10 per cento.