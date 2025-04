Centri di raccolta aperti due giorni in più

Si potenziano i servizi ambientali a Castelnuovo Berardenga. A partire da ieri, infatti, i due centri di raccolta comunali saranno a disposizione dei cittadini due giorni in più a settimana. Nello specifico, la struttura in località Pianella, oltre al giovedì (dalle 15 alle 18) e il sabato (dalle 9 alle 12), sarà aperta anche tutti i martedì mattina, dalle 9 alle 12. Il centro di Cornia, invece, sarà fruibile anche tutti i mercoledì mattina, sempre dalle 9 alle 12, oltre al lunedì (dalle 15 alle 18) e il sabato (dalle 9 alle 12).

"I centri di raccolta sono una componente essenziale del sistema di raccolta differenziata: rappresentano uno spazio strutturato e accessibile dove i cittadini possono conferire correttamente materiali e rifiuti che non devono finire nei cassonetti, contribuendo in modo concreto alla tutela dell’ambiente e alla qualità del servizio. Ed è anche per questo che il Comune di Castelnuovo Berardenga, insieme ai Comuni di Gaiole in Chianti, Radda in Chianti, Castellina in Chianti e Monteriggioni, ha sottoscritto una convenzione che consente ai residenti della nostra AOR (Area Omogenea Raccolta) di utilizzare liberamente tutti i centri di raccolta presenti sul territorio", spiega il Comune.

Oltre ai due centri di raccolta di Cornia e Pianella, i cittadini residenti a Castelnuovo Berardenga posso utilizzare anche le strutture a servizio dei comuni del Chianti senese a Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e anche di Monteriggioni. Tutte le info su orari e rifiuti conferibili sono disponibili all’indirizzo www.seitoscana.it/centri-di-raccolta.