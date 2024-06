Centrale idroelettrica sull’Elsa. Il Senato premia l’istituto Roncalli

I ragazzi della 3 A Relazioni internazionali dell’Istituto superiore Roncalli di Poggibonsi hanno vinto il concorso sull’ambiente promosso dal Senato con un lavoro sul ’Tubone’, il discusso progetto che prevede la realizzazione a Colle di una centrale idroelettrica alimentata dall’Elsa. "I ragazzi – spiega Silvia Cortigiano, l’insegnante di Lettere che ha coordinato il lavoro – hanno scelto di svolgere una rigorosa indagine conoscitiva sul cosiddetto ‘Tubone’, seguendo il protocollo richiesto dal Senato, lo stesso usato nelle Commissioni".

Gli studenti hanno fatto sopralluoghi lungo il SentierElsa, hanno ospitato in classe il sindaco di Colle Alessandro Donati, il professore di Ecologia Claudio Leonzio e la guida turistica rappresentante del Coordinamento Salviamo l’Elsa, Fiorenza Bettini, intervistando inoltre Luca Miris, legale rappresentante di Mak2-Pvg, le due società coinvolte nell’operazione, che ha illustrato il progetto’ Tubone’ e la sua messa in opera. Nel sua indagine la 3 A Ari ha evidenziato l’estrema complessità della questione Tubone e quanto sia difficile conciliare le due posizioni al centro del dibattito: quella della società Mak2-Pvg, che propone di sfruttare una fonte rinnovabile come l’acqua per produrre energia elettrica pulita, e quella di chi teme problemi di impatto ambientale per le possibili conseguenze negative sull’ecosistema, sulla fauna ittica, sulla flora, sul patrimonio storico. "Confrontarsi su questi temi – spiega ancora la professoressa Cortigiano – ha un grande valore educativo e civico. Gli studenti imparano a essere cittadini in modo attivo e consapevole". Il Senato nella motivazione di assegnazione del primo premio ha particolarmente apprezzato "l’entusiasmo e la dedizione con cui i ragazzi hanno seguito il percorso formativo volto a far cogliere ai giovani l’importanza dell’esercizio di una cittadinanza consapevole nonché della tutela e della sostenibilità ambientale".

Agli studenti della 3 A Relazioni internazionali del Roncalli e ai loro docenti anche le congratulazioni del presidente della Regione Eugenio Giani per questa "interessante indagine conoscitiva sul progetto della centrale idroelettrica di Colle di Val d’Elsa. Bravissimi". Come dire, insomma, che nel vivace dibattito che si registra da mesi sul progetto ‘Tubone’, si inserisce anche la voce dei ragazzi, che si dimostrano sempre più sensibili ai temi che riguardano la sostenibilità, intesa soprattutto come rispetto e difesa dell’ambiente.