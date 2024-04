Centocinquant’anni di storia a Colle. Grande festa per il Cennino Cennini

Durante tutto l’anno scolastico sono stati celebrati i 150 anni dell’Istituto Cennini, ma è oggi il giorno della grande occasione. È previsto, infatti un incontro dal titolo ‘Centocinquant’anni... chi lo direbbe? L’istituto Cennini (1874-2024) verso il domani’. Si inizierà con i saluti di Alessandro Donati, sindaco di Colle a seguire Simone Bezzini, assessore Diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana, poi Massimo Pomi, dirigente scolastico dell’Iis San Giovanni Bosco-Cennino Cennini e Sabina Spannocchi, presidente società storica della Valdelsa.

Sono previsti gli interventi di Meris Mezzedimi, storico locale, Matteo Bensi, responsabile area didattica società storica della Valdelsa, ma anche Antonio Vannini, già dirigente scolastico Iis San Giovanni Bosco-Cennino Cennini. A conclusione la premiazione del concorso ’I mille volti della creatività valdelsana’. La celebrazione inizierà alle 9.30 all’auditorium del polo scolastico di viale dei Mille a Colle. All’accoglienza è previsto un gruppo di studentesse e studenti della sezione made in Italy in abiti realizzati dai laboratori di moda dell’istituto. Gli alunni e le alunne attualmente iscritti racconteranno storie di scuola e di apprendistato in azienda. L’istituto è infatti impegnato in convenzioni con molte delle realtà imprenditoriali della nostra zona per formare i propri studenti.

Tra il pubblico sono attesi molti degli ex studenti che parteciperanno raccontando la propria storia professionale dopo la conclusione degli studi. Fu il regio decreto numero 1501 del 9 luglio 1873 che istituì a Colle la scuola professionale, fu addirittura sancito dalla firma del Re d’Italia Vittorio Emanuele II dopo aver ‘sentito’ il consiglio comunale e provinciale ed il consiglio superiore dell’istruzione. Sono così 150 anni che il Cennini educa generazioni e generazioni di studenti.

A oggi la scuola professionale Cennino Cennini rappresenta la scelta migliore per tutti quegli studenti che cercano un rapido inserimento nel mondo della attività produttive. L’offerta della sezione associata professionale comprende due indirizzi di studio. A oggi sono stati molti i progetti pensati e messi in campo insieme anche ad Its (l’istituto tecnico superiore di Colle). Di fatto il Cennini è uno dei punti di riferimento per tutte le aziende del territorio. Si festeggia, così, una delle scuole più antiche della provincia, una colonna portante di inestimabile valore.

Lodovico Andreucci