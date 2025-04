Cento anni dell’Us Poggibonsi. Come diventare ’produttori’ del grande documentario

Una comunità a sostegno di un progetto di valorizzazione del patrimonio calcistico e culturale. Ognuno può diventare "produttore" del documentario dedicato ai cento anni dell’Us Poggibonsi. Ha preso infatti il via la campagna di crowdfunding per completare l’opera, al momento in lavorazione, che si propone di raccontare la storia, l’identità e la passione che ruotano attorno all’universo dei giallorossi in occasione dello speciale compleanno, in triplice cifra per la società, che ricorre in questo 2025.

Un finanziamento collettivo, dunque, per raggiungere il traguardo della realizzazione e della successiva proiezione in sala da parte del marchio Kahuna Film di Francesco Bruschettini e soci, per la regia di Francesco Rossi.

"I fondi raccolti – spiegano gli addetti – saranno destinati al proseguimento delle riprese e alla fase di montaggio, in modo da completare il progetto nel modo migliore possibile e raccontare la storia del calcio a Poggibonsi. L’obiettivo, offrire uno sguardo autentico e coinvolgente sul club, esplorando non solo il percorso della squadra, ma anche il legame profondo con la città e i tifosi. Attraverso interviste esclusive e immagini anche inedite, intendiamo descrivere il calcio come espressione di appartenenza, oltre il semplice aspetto agonistico". Il documentario rappresenta un’importante opportunità, sempre secondo Kahuna Film, per rimarcare il ruolo dell’Us Poggibonsi all’interno della città: "Un omaggio a una squadra e agli appassionati ai colori".

Nel giovane e dinamico team sono attivi inoltre Giulio Francioni, aiuto regista, Consuelo Cipriani, che si occupa del montaggio, Matteo Vanni, il direttore delle fotografia. L’organizzazione generale è di Gabriele Cardini. Ispettrice di produzione: Carlotta Ricci. Segretaria di produzione: Camilla Maioriello. Assistente di produzione: Costanza Salvini. Operatore: Tobia Borgogni. Fonico; Simone Giorgi. Data manager: Gian Marco Vigni. Microfonista: Alessandro Arese. Trucco: Chiara Nacci. Chiunque può contribuire attraverso la pagina web www.kahunafilm.it oppure affidandosi al seguente link: https://www.produzionidalbasso.com/project/leoni-la-memoria-di-un-secolo-il-cuore-di-una-citta/.

Paolo Bartalini