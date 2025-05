Cento adesioni a ’Io non sono sola’. Lotta alla violenza contro le donne

Oltre cento adesioni e la possibilità di ulteriori forme di collaborazione. Ristoranti, negozi, librerie, cinema, farmacie, erboristerie, artigiani, edicole, ottici, orefici, centri estetici. E altre attività ancora, decise a pronunciare il loro "ci siamo" per il progetto pilota ’Io non sono sola’, voluto dal Comune per ampliare la rete di protezione e di contrasto alla violenza di genere, attraverso la creazione di ‘luoghi sicuri’. Ieri la firma sul protocollo, già condiviso da FederFarma, Confcommercio, Confesercenti, Fondazione Elsa, Viamaestra Centro Commerciale Naturale, Cna, Cinema Garibaldi, Associazione commercianti e artigiani di Staggia Senese, Farmacia comunale.

Nell’occasione anche la presentazione dei materiali del progetto. Una vetrofania da attaccare in vetrina, realizzata in tre colori base più il bianco e nero, un cartello per veicolare le informazioni utili ad attivare la rete di protezione e un segnalibro tematico con messaggi utili a riconoscere la violenza. Tutto in virtù di quanto definito da Comune e Centro Antiviolenza Donne Insieme Valdelsa, rappresentato da Caterina Suchan, che ha ricordato che il Centro stesso accoglie circa 90 donne all’anno con una età media che tende a diminuire. "Passiamo alla fase operativa – ha detto la sindaca Susanna Cenni – per rafforzare la rete antiviolenza presente su un territorio come il nostro, già forte di strumenti e sensibilità costruiti nel tempo. Abbiamo voluto coinvolgere in questa rete di protezione tutte quelle attività che rappresentano presìdi costanti sul territorio e che quindi possono essere un primo contatto per la donna in difficoltà. L’immediata e forte adesione, sia da parte delle associazioni sia da parte delle singole attività, è davvero un bel segnale a cui dire grazie". Aggiunge l’assessora alle Pari opportunità, Lisa Valiani: "L’obiettivo è rafforzare la capacità di accoglienza e prima risposta e non certo sostituirci agli organi competenti. La distribuzione dei materiali sarà il prossimo passo. Con Associazione Donne Insieme Valdelsa cistruiremo un decalogo da condividere e tante altre sono le azioni in programma. Ringraziamo le attività che hanno aderito e i partner del protocollo, sempre aperto a nuove adesioni e a nuove collaborazioni per una rete sempre più ampia".

All’incontro anche le associazioni di categoria del commercio: Marco Rossi per Confesercenti, Fabio Cambi per Confcommercio, Sergio Del Zanna per FederFarma, Laura Martelli per il Centro commerciale naturale, Francesca Regoli per Cna, accanto a dipendenti comunali.