Celebrazioni e eventi nelle Contrade: da DRAGO a PANTERA, un weekend ricco di tradizioni e appuntamenti

· DRAGO

– Festa Titolare

– Oggi dalle 15 alle 18,30 Giro di saluto protetto residenti in San Prospero.

– Domani alle 13 Pranzo dei Veterani nella società di Camporegio in San Domenico.

– Giovedì 23 maggio alle 18,30 Presentazione in Galleria dei Costumi del volume celebrativo per i 50 anni della pubblicazione I Malavolti.

– Venerdì 24 maggio alle 18,30 Presentazione in Sala delle Vittorie dei lavori di restauro, sistemazione e valorizzazione della Sede storica ed apertura straordinaria di tutti i locali della Contrada.

– Sabato 25 maggio alle 10 Onoranze ai Contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini. Alle 16 Ritrovo dei piccoli Dragaioli ai Voltoni e merenda, alle 16,30 Corsa dei carretti in via di Camporegio, alle 17 Battesimo Contradaiolo in piazza Matteotti, alle 18 Corsa con i sacchi in Piazza Matteotti, alle 18,30 Cerimonia dello spago in Sala delle Vittorie, alle 19,45 Ricevimento della Signoria all’Arco dei Pontani, alle 20,15 Solenne Mattutino nell’Oratorio della Contrada e presentazione delle nuove bandiere, alle 21 Apertura stand gastronomici in via del Paradiso.

– Domenica 26 maggio alle 8,20 partenza della comparsa per il giro di omaggio ad Autorità e Consorelle, alle 11 S. Messa in suffragio dei Dragaioli defunti nell’Oratorio della Contrada, alle 13 Pranzo della comparsa presso la Società di Camporegio in San Domenico, alle 14,30 Partenza della comparsa dalla Società di Camporegio, alle 15 Offerta del Cero a Santa Caterina nella Basilica di San Domenico, alle 18,15 Ritrovo in Piazza Postierla, alle 19 Estrazione delle Contrade e rientro in Contrada, alle 20,30 Cena di chiusura del Giro presso la Società di Camporegio in San Domenico.

– Da martedì 28 maggio a sabato 1 giugno ‘Serate nel Paradiso dei Voltoni’: cene ed intrattenimenti vari per Soci e famiglia.

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· GIRAFFA

– Chiediamo a chiunque sia in possesso di materiale fotografico che ritiene possa esserci utile per il giornalino di inviarcelo a [email protected]. Cogliamo inoltre l’occasione per invitare chiunque sia appassionato di fotografia a contattarci qualora volesse darci una mano nel futuro con le proprie foto da inserire nel giornalino.

– Domenica 26 maggio Pranzo dell’estrazione. Prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci (3926897373).

– Nei giorni 30 e 31 maggio dalle 19 in piazza Provenzano si terrà la 1° edizione del torneo ‘Street basket Provenzano’. Il torneo è aperto a tutte le società di contrada. Il termine per le iscrizioni è il 20 maggio. Per informazioni rivolgersi a: Lorenzo Brocchi 3342468397, Edoardo Brocchi 3298151403, Mattia Terrosi 3343417245.

· LEOCORNO

– Domenica 26 maggio cena della Trifora. Info e prenotazioni mediante l’apposita App. Per soci e famiglie

– Allenamenti per alfieri e tamburini nei giardini della contrada. I corsi si tengono tutti i lunedì e giovedì dalle 18 ed il sabato alle 16. L’invito a partecipare è esteso a tutti. Per info o chiarimenti: Lina Faiticher (3386 580546); Lorenzo Fanetti (3487 662315); Francesco Narni Mancinelli (392647 5211).

· PANTERA

– Fino a oggi è possibile prenotare le magliette del Gruppo Piccoli Panterini contattando Gloria Burrini al 328 1933151.