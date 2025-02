Cede mattonella. Passante si fa male

L’improvviso cedimento di una mattonella della pavimentazione di piazza Boschi, nel centro storico di Colle bassa, per poco non ha causato un serio infortunio ad un passante, che ha avuto la disavventura di calpestarla. "Nel pavimento elevato vicino al museo del cristallo – racconta lui stesso – una mattonella appoggiata al mio passaggio si è rotta facendomi sprofondare, per fortuna in piedi e senza conseguenze". Una volta constatato di non aver riportato danni, l’uomo ha pensato per prima cosa ad evitare che altri passanti non avessero la stessa buona sorte: " Ho subito chiamato i vigili urbani – conclude – per segnalare l’accaduto e la pericolosità di quel pavimento".