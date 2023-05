"C’è delusione, ma nel passato troppi errori"

Cinque anni fa furono un caso clamoroso, con quella lista che mai ricevette il via libera da Roma e portò alla conclusione dell’esperienza del gruppo storico pentastellato senese. Ora il Movimento 5 Stelle è tornato sulla scheda elettorale per le amministrative (dieci anni fa portò in consiglio Michele Pinassi e Mauro Aurigi), con una candidatura all’ultimo momento, ma i risultati non sono stati certo quelli sperati: 393 voti e l’1,55 per cento, poco più per la candidata sindaco Elena Boldrini, 403 voti e l’1,49 per cento. "Inutile nascondere un po’ di delusione per il risultato non proprio brillante che non ci consente purtroppo di entrare in consiglio comunale".

E qui arriva la stoccata proprio a chi era prima nel Movimento. "D’altra parte, rimediare agli errori, soprattutto di strategia politica, commessi dagli ex 5 stelle, 5 anni fa, non era facile, siamo stati tutti questi anni fuori da quel Palazzo e da molte dinamiche locali, con un solo rappresentante eletto nel territorio, che si è speso tanto, ma prettamente su questioni di livello nazionale, dove giustamente era stato eletto".

Per il Movimento 5 Stelle si riparte comunque da questo risultato, "abbiamo un nuovo gruppo, fatto di persone che si sono impegnate tanto e che ci hanno messo la faccia e la loro credibilità. A breve partirà l’organizzazione dei gruppi territoriali che ci aiuterà a radicarsi meglio in città e in provincia".