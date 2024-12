C’è anche il regalo della solidarietà: "Acquistiamo un monitor cardiaco"

Dicembre, tempo di regali, in attesa della festa più bella e attesa dell’anno, il Natale. La "caccia" al dono è ormai partita e, come sempre, trovare l’idea giusta non è facile e nemmeno scontata. A tante persone, fortunatamente, non manca niente e il rischio di acquistare un oggetto "doppione" che magari possa essere, in futuro, riciclato o messo nel "dimenticatoio", esiste un po’ per tutti. Ma non mancano le occasioni per regalare qualcosa di buono, e che non passa mai di moda, da condividere con famiglia ed amici, contribuendo, allo stesso tempo, a compiere un gesto di amore per la cittadinanza e quindi anche per se stessi. Basta guardarsi intorno, magari in direzione delle associazioni, punti di riferimento sempre più importanti in questo periodo storico. Un esempio arriva dalla Misericordia di Chianciano Terme, sempre attiva e sensibile a promuovere iniziative intelligenti e che per questo Natale, ormai in arrivo, ha pensato a un’idea che unisce l’utile e il goloso: il "regalo della solidarietà".

Come funziona? Lo ha spiegato la stessa associazione. "Con un contributo minimo di 8 euro sosterrai l’acquisto di un nuovo monitor cardiaco Lifepack a servizio della comunità". Una cifra che consentirà di ottenere in cambio un panettone oppure un pandoro a scelta, due tra i dolci natalizi più tipici ed amati, confezionati con passione proprio dalle volontarie dell’associazione con carta e fiocco che richiamano i colori della Misericordia, il giallo e l’azzurro. Come spiega il presidente della Misericordia di Chianciano Terme, Andrea Guidotti, "l’iniziativa è nata dalla volontà del Magistrato per finanziare l’acquisto di un nuovo monitor cardiaco Lifepack per la nostra ambulanza a servizio della comunità". Un’idea, quella del regalo solidale che, continua Guidotti, "è piaciuta molto, la distribuzione sta andando benissimo, oltre ogni aspettativa. Già molte classi delle scuole hanno aderito per il regalo alle maestre ma anche tanti chiancianesi vengono presso la nostra sede per dare il proprio contributo".

La finalità è acquistare "un monitor indispensabile per svolgere servizi in emergenza", e, in particolare, "per prendere i parametri del paziente, consentire di effettuare il tracciato Ecg (ecocardiogramma, ndr) oltre ad avere la funzione di defibrillatore" conclude Guidotti. I dolci si possono acquistare presso la sede della Misericordia di Chianciano Terme oppure nelle varie uscite in piazza che verranno comunicate anche via social. Il "regalo utile" che stiamo cercando può essere proprio questo.

Luca Stefanucci