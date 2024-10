Cavalli dell’Albo, aumentati i premi. Nel 2024 spettano a 98 mezzosangue

Il Comune allarga il cordone della borsa. E aumenta (sensibilmente) il premio per i cavalli che sono stati ’diligenti’ nel seguire le regole del Protocollo equino per l’addestramento. E, chi magari ha dovuto derogare, era comunque debitamente giustificato se si trova nell’elenco dei beneficiari. Basta confrontare la determina del 2023 con le decisioni attuali per capire che il contributo per i mezzosangue in età da Piazza, dunque dai 5 anni in su, è di 420 euro anziché 390. Quindi 30 in più. Per quanto riguarda invece i 4 anni l’incentivo è stato di 200 euro invece dei 180 del 2023. Poca cosa, si dirà. Ci vuole ben altro per premiare i proprietari appassionati, che mantengono i cavalli e seguono le regole. Resta il fatto che nel 2024 risultano 98 i mezzosangue che hanno diritto al contributi a fronte dei 76 di un anno fa. E che la cifra impegnata dal Comune è complessivamente di 35.880 euro a fronte dei 28.170 della scorsa stagione. Venendo al dettaglio, in base all’articolo 2 del Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio, i 420 euro vanno a 74 soggetti che hanno adempiuto agli obblighi previsti per un totale di 31.080 euro a cui vanno aggiunti i 4.800 divisi fra i 24 mezzosangue di 4 anni. Una spartizione delle risorse che è avvenuta, naturalmente, conil placet della Commissione tecnica veterinaria. Tutti i cavalli che hanno poi corso i Palii di luglio e agosto hanno preso 420 euro per essere stati diligenti durante il percorso di preparazione alla Piazza: Akida, Ardeglina, Ares Elce, Benitos, Brivido Sardo, Canarinu, Comancio, Criptha, Tabacco, Ungaros, Veranu, Viso d’angelo, Zenios, Zenis e Zentiles.

Ecco l’elenco completo dei beneficiari con i relativi contributi economici: Acqua Rossa 420 euro; Akida 420 euro; Anda e Bola 420 euro; Ardeglina 420 euro; Ares Elce 420 euro; Assueoro 420 euro; Baila 420 euro; Banzay 420 euro; Bella Chi Su Sole 420 euro; Benito Baio 420 euro; Benitos 420 euro; Bim Bum Bam 420 euro; Bombolina 420 euro; Bonitas 420 euro; Brivido Sardo 420 euro; Bryan De Marchesana 420 euro; Buran 420 euro; Canarinu 420 euro; Carlitos Way 420 euro; Carontes 420 euro; Carrasegare 420 euro; Cassiox 420 euro; Caveau 420 euro; Chiosa Vince 420 euro; Cleofe 420 euro; Cobalto da Clodia 420 euro; Coca 420 euro; Comancio 420 euro; Compilation 420 euro; Corallo Sardo 420 euro; Corinne Clar 420 euro; Criptha 420 euro; Dada 420 euro; Demoni 420 euro; Desiderata 420 euro; Diamante Grigio 420 euro; Didone De Aighenta 420 euro; Dioclezano 420 euro; Diodoro 420 euro; Diosu De Campeda 420 euro; Distintu 420 euro; Doctor Donald 420 euro; Dolcecomelanutella 420 euro; Dollaro 420 euro; Donna Rosa 420 euro; Donrodrigo 420 euro; Dorotea Dimmonia 420 euro; Dovizia 420 euro; Drappellone 420 euro; Dreeher 420 euro; Duce 420 euro; Earl 200 euro; Eberardo 200 euro; Ecthelion 200 euro; Elegante Ulianesa 200 euro; Emirato 200 euro; Enpire 200 euro; Entu De P.Ulpu 200 euro; Epidemic 200 euro; Epidemico 200 euro; Eritrea 200 euro; Ermosa De Campeda 200 euro; Eros Orotellese 200 euro; Eschilo De Aighenta 200 euro; Esmeralda Baia 200 euro; Esmeralda Elite 200 euro; Esperance 200 euro; Espu 200 euro; Estrella Olianesa 200 euro; Estrosa 200 euro; Estupendo Elord 200 euro; Etrinta 200 euro; Euskaldi 200 euro; Fenomenale 420 euro; Gioia Pura 200 euro; King Rio 420 euro; Moresco 200 euro; Remorex 420 euro; Superchioma 420 euro; Tabacco 420 euro; Tale e Quale 420 euro; Tempesta Blu 420 euro; Tornada 420 euro; Trikke 420 euro; Unamore 420 euro; Ungaros 420 euro; Vankook 420 euro; Veranu 420 euro; Viso D’Angelo 420 euro, Vitzichesu 420 euro; Volcan De Bonorva 420 euro; Volpino 420 euro; Zenios 420 euro; Zenis 420 euro; Zentiles 420 euro; Zeuri 420 euro; Zinias 420 euro; Zio Frac 420 euro.

Laura Valdesi