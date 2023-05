"Cavalli buoni tutti dentro Anche Tale e Violenta Tamuré? Monta di sicuro"

SIENA

Da 1 a 10 quanto è soddisfatto Tittia dell’estrazione a sorte?

"Tantissimo, diciamo otto e mezzo".

Otto Contrade al canape con cui c’è un ottimo rapporto: Tittia indosserà però un solo giubbetto. E le altre dovranno per forza organizzarsi. Timore di perdere l’appeal?

"Non lo temo, nel senso che capisco benissimo che si devono organizzare tutti per fare bene e per vincere. So come mi sono comportato negli anni, i rapporti creati. E’difficile che qualcuno mi ’rubi’ qualcosa".

Domenica sera il capitano dell’Aquila è uscito dal Comune che brillava di felicità.

"Quattro anni che non corre, ci credo".

Forse già immaginava Tittia con il giubbetto dell’Aquila.

"Con lui un rapporto che viene da lontano: se ci fosse la situazione giusta benissimo".

Qualcuno insinua però che Tittia non può vincere 5 Palii consecutivi.

"Sono tranquillo e sereno. Quest’anno più che mai ho pensato solo al Palio di Siena. Mi sto preparando bene ed è forte la volontà di continuare a vincere. L’importante è non lasciare niente al caso e nulla a giro".

Un Palio quello di luglio dove, nonostante la presenza delle rivalità, non sembra questo il ’tema’ principale.

"I cavalli non mancheranno, con il nuovo regolamento devono essere presenti. Secondo me a fare la differenza saranno il lavoro e le strategie impostate durante l’inverno".

Lotto livellato?

"Direi di no. Non mi voglio ritrovare come nel luglio scorso che uno non sapeva dove sbattere la testa. Cavalli buoni ed esperti dentro e poi ce la giochiamo. Sì, dai è giusto così. E’ il bene di tutti".

Anche Violenta da Clodia e Tale e quale?

"Per Giovanni sì. Tutti dentro".

Chi è stato il più veloce dopo l’estrazione a far squillare il tuo telefono? Un capitano, un mangino, un amico...

"La mamma, mi ha chiamato subito. ’Forza ci siamo, coraggio’, ha detto".

Viso d’Angelo ci sarà?

"Di sicuro"

Anche Stefano Piras e Michel Putzu?

"Stefano al 100%, Michel non è facile ma si tratta di un ragazzo che merita tantissimo. Me lo auguro con tutto il cuore, ha talento e qualità. L’hanno scorso ebbe un piccolo infortunio, può succedere a tutti".

Ha fatto molto bene in provincia Federico Guglielmi che è vicino alla Giraffa.

"Lui monta di sicuro, ha dimostrato che ci può stare dentro il gioco".

Impegni di qui al Palio del 2 luglio?

"Niente, incontri con le persone vicine e basta".

Se Scompiglio indossasse il giubbetto di qualche Contrada a te vicina? Oppure Gingillo? Come la prenderesti?

"Sai, è successo in passato che l’abbia dovuto fare, è il Palio. E loro sono due fantini top. La prendo che cercherò di batterli in tutti i modi".

Laura Valdesi