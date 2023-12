Cavallai domani in Comune. L’Associazione il 12 al voto

Nuovo anno contradaiolo, problemi vecchi. O comunque sia già conosciuti almeno sul fronte cavalli da Palio. In primis le piste – quest’anno hanno comunque dato maggiori garanzie –, ma anche la possibilità di realizzarne una ex novo che consenta a fantini e preparatori di poter lavorare 12 mesi su 12. Senza la necessità di rimandare l’addestramento all’ultimo momento oppure le corse. Questioni che trovano eco nelle scuderie e fra gli appassionati. Ma a margine delle previsite dei Palii, come si ricorderà, non era mancato chi, vedi Trecciolino, aveva chiesto di andare a toccare l’articolo 11 del Regolamento, introdotto lo scorso anno dopo le troppe assenze dei cavalli per Provenzano "togliendo la sanzione dei due anni

di squalifica dal Protocollo per i cavalli che non vengono presentati alle visite". C’è poi la questione dell’impiego dell’ippodromo di Pian delle Fornaci che ormai viene usato pochissimo. E di cui anche a livello politico è stata chiesta una riqualificazione per dotare Siena di un impianto che non può mancare nella città del Palio e dei cavalli. Tanta carne al fuoco, a cui si aggiunge la preoccupazione delle dirigenze per il fatto che alcuni barberi di Piazza di grande spicco – vedi Anda e Bola – sono stati già ingaggiati dai paliotti d’Italia. Nel caso specifico a Ferrara dal rione Santo Spirito. Sarà montato da Sebastiano Murtas.

Domani si inizierà un percorso con il Comune, dove si rechereranno i cavallai, in vista del 2024. L’Associazione proprietari e allenatori, poi, ha fissato le elezioni il 12 dicembre prima della cena degli auguri.

