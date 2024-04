Castelmuzio e ’Il libro parlante’. Il borgo diventa salotto letterario

Nel borgo di Castelmuzio, nel comune di Trequanda, non ci sono librerie. Ma da sette anni l’associazione Borgo Salotto organizza, insieme al Libraccio, con il sostegno del Comune e da quest’anno anche della Regione, festival letterario ’Il libro parlante’, che mantiene vivo l’interesse per la lettura. In questo piccolo centro di poco più di duecento abitanti, da questo mese fino a ottobre la rassegna ‘Il libro parlante’ proporrà tanti eventi tra laboratori di scrittura, letture ad alta voce, escursioni di ‘narranatura’, incontri dedicati ai libri e anche un premio.

I laboratori saranno un ciclo di quattro incontri, che proporranno occasioni per sperimentare la scrittura. Sabato 27 e domenica 28 aprile ci sarà Simona Baldelli con ‘Leggere con il corpo’, un laboratorio per una ‘lettura a tre dimensioni’. Sabato 15 e domenica 16 giugno Denata Ndreca con ‘Ritorno alla terra’, un laboratorio di poesia. Sabato 13 e domenica 14 luglio arriverà Loredana Lipperini con ‘Le scrittrici fantastiche: come parlare di donne in mondi altri’, un momento di approfondimento su autrici come Shirley Jackson, Margaret Atwood, Chiara Palazzolo. Sabato 28 e domenica 29 settembre sarà la volta di Nadia Terranova con ‘Dalla parte di lei’. Dal 31 maggio al 2 giugno si svolgerà invece ‘Castellibro’, un mini festival di tre giorni, che tocca appunto la settima edizione, con incontri dedicati ai libri e al buon cibo, tra presentazioni, cene a tema e musica.

Gli incontri con gli autori si svolgeranno nella bellissima terrazza del belvedere di Castelmuzio. "Il festival nasce con lo scopo di curare il territorio – spiegano dall’associazione Borgo Salotto di Castelmuzio – al fine di conservarlo e consegnarlo alle nuove generazioni, renderlo vivibile agli abitanti e interessante agli occhi di chi viene da fuori". Domenica 13 ottobre è in programma il Premio letterario Borgo Salotto Scrive, in occasione delle Festa dell’olio novo, con la quale si concluderà il programma.

Le escursioni di ‘narranatura’ sono infine passeggiate per tutti, escursioni in quelle che il poeta Mario Luzi chiamava ’terre di luce’, realizzare con le guide ambientali escursionistiche del Museo della narrazione. Si svolgeranno sabato 1, domenica 2 giugno e sabato 3 agosto (questa in notturna). "I percorsi iniziano mettendo via il telefonino – anticipano gli organizzatori – e i terribili pensieri che ci affollano la mente nella vita quotidiana, per camminare nel territorio delle Crete Senesi, alla scoperta di odori, suoni e contatti con i diversi ambienti naturali".

Riccardo Bruni