Castello presente il Numero unico per celebrare la doppia vittoria

L’imperiale contrada di Castello a Piancastagnaio celebra le due vittorie del Palio della Madonna di San Pietro (il Palio straordinario del 4 maggio in onore di San Francesco e il Palio ordinario del 18 agosto) con la pubblicazione di un “numero unico” che ripercorre attraverso le immagini più belle e significative il grande “cappotto“ della contrada rossoverde in questo anno. La cerimonia di presentazione si terrà sabato alle ore 16,30 al teatro Vittorino Ricci Barbini a Piancastagnaio: l’occasione per ripercorrere la straordinaria annata.

G.S.