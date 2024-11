Castellina Scalo: ci siamo. Lavori agli impianti sportivi. La spesa è di 400mila euro

Riqualificati gli impianti sportivi di Castellina Scalo. Un investimento di 400mila euro ad opera dell’amministrazione comunale di Monteriggioni per una superficie polivalente assai frequentata, soprattutto dai giovani, gestita dall’Asd Castellina Scalo. Circa 430 i tesserati praticanti che hanno per riferimento l’area in Strada di Gabbricce in più di una disciplina. Ben diciannove le formazioni calcistiche, sei i team di volley ed è presente anche un gruppo di attività motoria composto da venti persone, in una struttura adesso più funzionale allo svolgimento di allenamenti e gare. Continua, quindi, il percorso del Comune di Monteriggioni per rinnovare gli spazi a disposizione di chi fa sport. Meno di un anno fa l’inaugurazione del nuovo manto erboso degli impianti di Uopini, riqualificati anche dal profilo energetico. "Un’altra testimonianza della nostra attenzione per la manutenzione straordinaria e la riqualificazione degli impianti sportivi – afferma il sindaco Andrea Frosini – perché questi luoghi sono al centro della vita dei giovani ed è fondamentale per una pubblica amministrazione impegnarsi per migliorarli e renderli adeguati. Quest’opera non deve essere considerata un lavoro unico, ma un altro tassello di una programmazione più ampia che ha riguardato e che riguarderà tutti gli impianti sportivi". I lavori hanno interessato il rifacimento del manto di gioco del campo di calcetto, la rimozione di una vecchia copertura, con la conseguente realizzazione di una nuova copertura per una tensostruttura in uso della società sportiva. Compreso il potenziamento dell’illuminazione in uno dei campi. Necessaria anche la sostituzione delle recinzioni del campo di calcio principale. "Il nostro progetto di rinnovamento delle strutture sportive va avanti dallo scorso mandato amministrativo e oggi si iniziano a vedere i risultati di sostanziosi investimenti – afferma la vice sindaca con delega alle Opere Pubbliche, Paola Buti – a vantaggio di luoghi di sport e di educazione per i giovani". Interviene infine il presidente dall’Asd Castellina Scalo, Paolo Casprini. "Il primo grazie è all’amministrazione comunale – afferma Casprini – in quanto la giunta Frosini ha deciso di attivare un investimento importante. La nostra responsabilità, come Asd, è nei confronti dei giovani. Obiettivo è mettere al centro delle attività le future generazioni, educandole".