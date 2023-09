Castellina, malore al ristorante. Proprietario e amici salvano un 50enne guidati dal 118

24 settembre 2023: una data che Francesco Landi, trentenne di Castellina in Chianti, titolare dello storico ristorante ‘Il Cantuccio’ nella centrale via Ferruccio nel cuore antico del paese, ricorderà per sempre. Insieme al suo giovane staff, ha salvato la vita ad un 50enne turista americano che nel suo locale stava trascorrendo un tranquillo pomeriggio, ieri, assieme ad altre persone dagli States. Il malore è giunto improvviso per il turista. Attimi di tensione, paura, poi la gioia di essere riusciti in un miracolo: "Erano due coppie - ha raccontato ieri sera Francesco Landi, per gli amici ‘Bogart’ - uno dei due signori si è sentito male, si è accasciato e ha chiuso gli occhi. Abbiamo davvero temuto per la sua vita. Abbiamo chiamato subito il 118, poi grazie a Dio davanti al locale è passato un medico che gli ha praticato un massaggio cardiaco. Gli altri tre che erano nel locale hanno chiamato persone del loro gruppo, tra loro c’era un dottore del pronto soccorso negli Stati Uniti, che si è subito prestato. Quando è arrivato il 118, ha detto loro delle medicine che il signore colto da malore prendeva, io traducevo. Sono stati attimi difficili, avevamo paura di non farcela. I due giovani che lavorano con me qui al Cantuccio hanno fatto una corsa a perdifiato alla scuola e hanno preso il defibrillatore. Anche questo è servito molto". Il 118 è intervenuto con la Misericordia di Radda e l’automedica. Una volta stabilizzato, il turista americano è stato trasferito d’urgenza alle Scotte. "Spero che si rimetta in salute - conclude Landi - e che possa tornare qui nel Chianti. Lo vorremmo qui di nuovo tra noi, insieme ai suoi amici". In serata, saputo dell’accaduto, anche il sindaco di Castellina, Marcello Bonechi, si è congratulato con lo staff del Cantuccio. Una vita salvata, in questo 24 settembre. E per farlo tutti hanno contribuito al miracolo: staff del ristorante, clienti, medici ed un infermiere, 118, il defibrillatore della scuola.

Andrea Ciappi