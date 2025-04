Castellina in Chianti: "Siamo al top in Italia per superficie vitivinicola"

Pari a milioni di calici di stelle, top in Italia. "Un onore", afferma il sindaco Giuseppe Stiaccini. Innanzitutto, spazio ai numeri: il comune di Castellina in Chianti copre quasi 100 kmq di territorio nel Chianti Classico tre le valli di Staggia, Elsa, Arbia e Pesa, in parte quasi montano con molti chilometri di crinali oltre i 600 metri.

Alle quote più basse, però, abbiamo ben quasi 10mila ettari disponibili ma non facili. Di questi, quasi 1700 sono coltivati a vigneto: è il comune con più superficie vitata di tutto il Chianti Classico. Circa il 70% dei vigneti è a conduzione biologica. Il 76,2 è deputato a vini a denominazione di qualità fra cui Chianti Classico e Chianti (le due denominazioni, ricordiamo, vanno sempre distinte). E’ record in Toscana ed in Italia.

Sono i numeri che emergono al prestigioso Vinitaly di Verona e che inducono il sindaco Giuseppe Stiaccini ad affermare: "Sapere che Castellina in Chianti è il comune italiano che presenta la quota di superficie vitivinicola dedicata alla produzione di vini ‘Dop’ (quindi di qualità certificata) più alta d’Italia mi fa estremamente piacere. La qualità di ciò che viene coltivato è il più prezioso biglietto da visita di un territorio. Investire sulla qualità è l’unico modo, in un mondo di dazi, barriere, e muri doganali per aprire varchi commerciali nuovi e più vantaggiosi e poter vendere anche a prezzi più remunerativi. In giorni pieni di incertezze e timori ripartire da questo dato che certifica la certezza e la qualità superiore del prodotto vino sul nostro territorio è motivo di ottimismo".

Il commento come vediamo, evidentemente, tiene conto anche dell’incertezza portata dalla cure dei dazi. Torniamo ai numeri: la Toscana è quarta in Italia per superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino, 52.799 ettari, il 4,7% del totale, superiore alla media nazionale, 4,1%. Per quanto riguarda invece la produzione, sesto posto con 2,7 milioni di ettolitri, pari al 5,7% del dato italiano dove il totale ammonta a quasi 48 milioni. Sono i dati di Censis Confcooperative sull’Italia del vino, diffuso in occasione dell’apertura di Vinitaly a Verona. Appunto c’è questo primato: Castellina in Chianti, il comune che presenta la quota di superficie vitivinicola dedicata alla produzione di vini ‘Dop’ più alta d’Italia, pari al 76,2%. A seguire San Gimignano con il 75,5% e Manduria (in Puglia) con il 74,4".

Andrea Ciappi