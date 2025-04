Castellina in Chianti ‘Panchine letterarie’

La lettura e la cultura è bene incoraggiarle in tutti i modi. Anche come ha fatto il Comune di Castellina in Chianti, che ha installato le prime due panchine letterarie, realizzate a forma di libro. Un progetto per valorizzare gli spazi pubblici attraverso la cultura e promuovere la lettura.

La prima panchina è dedicata a Dante Alighieri ed è stata collocata in piazza Roma. Il tema scelto è quello del vino, elemento identitario del nostro territorio, celebrato nei versi del Purgatorio (XXV, 76-78): "E perché meno ammiri la parola/ guarda il calor del sol che si fa vino,/giunto a l’omor che de la vite cola." Un omaggio anche ai colori intensi dei tramonti che si ammirano da questa piazza.

La seconda panchina è dedicata al grande scrittore senese Federigo Tozzi, e si trova all’inizio del camminamento che collega Croce Fiorentina al centro del paese. Riporta una frase tratta dal celebre romanzo Con gli occhi chiusi, in cui l’autore descrive proprio Castellina: "La strada, dopo il villaggio, si volge a gomito, in salita, come una fetta bianca tra due spianatine di verde; poi, all’improvviso e dritta, precipita per più di un chilometro, tagliata tra i macigni; e allora si vede giù tutta la Castellina."

"Continueremo a investire in progetti che rendano Castellina in Chianti un paese sempre più accogliente, attento alla cultura e alla qualità degli spazi pubblici- spiega il Comune- È nostra intenzione proseguire con l’installazione di nuove panchine letterarie in altri luoghi iconici del nostro territorio".