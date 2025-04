Castellina in Chianti. Omaggio a Brunelleschi. Una sala porterà il suo nome

Dalla Cupola… alle Volte castellinesi. In tempi recenti, è stata accertata l’attribuzione a Filippo Brunelleschi delle fortificazioni che ancora oggi caratterizzano il nucleo antico di Castellina in Chianti. Sabato 26 aprile si terrà la cerimonia di intitolazione della sala pubblica nota come "sotto le Volte" proprio a Filippo Brunelleschi, il cui nome è legato in maniera indissolubile alla Cupola di Firenze. La sala, situata in prossimità di via delle Volte, rappresenta un importante riferimento storico per la presenza documentata di Brunelleschi a Castellina in Chianti.

Le Volte è la caratteristica via coperta entro le mura del lato est di Castellina. Secondo recenti studi storici e architettonici, - come venne rilevato anche dal Gruppo Salingolpe presieduto da Vito De Meo - fu Brunelleschi a progettare il camminamento coperto dalle volte, concepito come struttura difensiva militare per la protezione della Castellina. "L’intitolazione riconosce il valore artistico e strategico dell’opera, sottolineando il legame tra il territorio e uno dei massimi esponenti dell’architettura rinascimentale", spiega il sindaco Giuseppe Stiaccini la cui giunta ha deliberato il provvedimento sulla sala.

I dettagli della giornata: spettacolo di teatro itinerante in costume storico per l’inaugurazione della sala, tra le 16 e le 19. I visitatori saranno guidati lungo un percorso culturale che partirà dal Museo Archeologico nella Rocca fino alla sala dedicata a Brunelleschi. A fare da ciceroni saranno virtualmente lo stesso Filippo Brunelleschi e altri personaggi storici interpretati da attori in abiti rinascimentali. Mercatino in piazza del Comune, sotto la Rocca.

Andrea Ciappi