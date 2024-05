Castellina in Chianti. La squadra di Stiaccini

Giuseppe Stiaccini annuncia la sua lista di candidati al prossimo Consiglio Comunale che sarà presentata domani alla cittadinanza in un evento pubblico in programma alle 18 all’inizio di via delle Volte, di fronte alla chiesa del paese. "Per Castellina – afferma – Parte da questa dichiarazione d’amore per il paese nel quale sono nato e che mi ha cresciuto il nostro impegno per costruire la Castellina di domani con i castellinesi e per i castellinesi". La squadra che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Stiaccini è così composta: Carlo Sisti, Aurora Migliorini, Luca Gori, Rachela Baldi, Roberto Caoduro, Sara Verdiani, Giampaolo Biagi, Chiara Polvani, Marco Barneschi e Luigi Cellai. "Presenteremo alla cittadinanza il frutto di un lavoro partecipato e condiviso, che ha portato alla redazione del nostro programma e la nostra squadra di candidati – continua Stiaccini – La nostra proposta è frutto di un gruppo di lavoro ampio e variegato che è partito, prima di tutto, dall’ascolto dei cittadini castellinesi, dei loro bisogni, dei loro consigli e delle loro critiche. Anche quelle più scomode". "In questo percorso - continua Stiaccini - abbiamo voluto valorizzare le esperienze e le relazioni che io candidato sindaco e tutti i candidati consiglieri, nei loro settori professionali e di vita quotidiana nel paese e con i castellinesi, hanno sviluppato. Le nostre idee si basano su progetti concreti, magari già progettati e finanziati, e su quelli nuovi, accompagnati da un percorso chiaro su come e dove trovare le risorse perché diventino realtà. Abbiamo chiaro che amministrare un piccolo comune con grandi ambizioni come il nostro sarà un impegno importante ma la nostra esperienza, il nostro essere veri cittadini di Castellina, conoscitori dei bisogni e delle aspettative di chi vive e lavora in questo piccolo angolo di paradiso ci aiuterà sicuramente".